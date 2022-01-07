Токаев заявил о невозможности отпраздновать Рождество в Казахстане

Сложная ситуация в Казахстане и введенное чрезвычайное положение не позволяют верующим отпраздновать Рождество в соответствии с традициями, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«К сожалению, в связи со сложной обстановкой в стране и введенным чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать его [Рождество], согласно всем традициям», – приводит слова Токаева ТАСС.

Как подчеркнул президент республики, православие всегда вносило большой вклад в сохранение мира и согласия, укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия в казахстанском обществе. «Многообразие религий, традиций и культур является прочной основой нашей государственности», – цитирует Токаева пресс-служба главы республики.

Токаев заявил, что сегодня казахстанцам как никогда важно проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране. «Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сохранив наше главное достояние – единство нашего народа», – подчеркнул глава республики.

В пятницу Токаев объявил, что конституционный порядок во всех регионах Казахстана в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.