Блинкен – никакой угрозы России со стороны Украины нет — как если бы «курятник угрожал лисе»

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина не может представлять угрозу для России, как утверждают в Кремле. Это как если бы лиса говорила, что от курятника исходит такая угроза, что у неё нет другого выбора, кроме как напасть, передаёт слова американского дипломата Süddeutsche Zeitung. Он также обвинил Москву в нарушении основополагающих принципов международного права, и заверил Киев в непоколебимой готовности Вашингтона защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.



AP

Во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал слова Москвы о том, что Киев якобы представляет для неё угрозу. Это напоминает лису, которая говорит, что от курятника исходит такая угроза, что у неё нет другого выбора, кроме как напасть, передаёт слова американского дипломата Süddeutsche Zeitung.

Впрочем, он подчеркнул, что речь идёт не только о самой Украине, но и об основополагающих принципах международного права, в частности неправомерности насильственного изменения границ, а также о том, что нельзя другим государствам указывать, какую внешнюю политику им проводить. По словам Блинкена, эти принципы необходимы для того, чтобы поддерживать мир и безопасность. Поэтому США непоколебимо защищают суверенитет и территориальную целостность Украины.

В свою очередь, Бербок заявила, что Германия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями Москвы на границах Украины. Она подчеркнула, что европейцы и американцы занимают единую позицию и в случае обострения ситуации Россию ждут «серьёзные последствия». И всё же, по её мнению, урегулировать кризис можно только с помощью диалога. Необходимо искать политическое решение, сказала глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Она напомнила о попытках Германии и Франции возобновить работу в нормандском формате с целью добиться полной реализации так называемых Минских соглашений. Бербок рада тому, что совместные усилия по снижению обострения привели к тому, что и РФ проявила желание вести диалог. Но пока неизвестно, насколько серьёзно Кремль настроен вести переговоры.«Мы находимся на начальном этапе процесса с целью проверить, смогут ли дипломатия и снижение обострения дать плоды», — подчеркнул Блинкен.

«Планка успеха» для предстоящего дипломатического марафона установлена относительно низко, продолжает издание. Главная задача — начать диалог с Россией в различных форматах. Если удастся договориться о следующем раунде переговоров, это уже будет неплохо. Никто не ожидает быстрых решений или прорывов. Для этого РФ выдвигает слишком жёсткие требования, и позиции сторон слишком сильно расходятся. Диалог и медленные шаги к большей прозрачности снизят риск обострения ситуации, а также вооружённого столкновения. Впрочем, Кремль требует быстрых результатов. Поэтому у западных дипломатов возникают опасения, что Путин всего лишь ищет предлог для того, чтобы обосновать вторжение. Однако альтернативы переговорам нет, заключает немецкое издание.