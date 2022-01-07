 

МИД Казахстана опроверг сообщение о запрете на въезд иностранцев

07.01.2022, 6:46, Новости дня
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МИД Казахстана опроверг информацию о приостановлении въезда в страну для иностранных граждан, рейсы отменяют авиакомпании.

«Информация не соответствует действительности», – сообщил официальный представитель казахстанского МИДа Айбек Смадьяров Sputnik Казахстан.

Местное издание Vласть поясняет, что речь не идет о запрете на въезд: рейсы отменяют авиакомпании.

Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы«. Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.



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