Белорусские миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан

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07.01.2022, 6:46, Новости дня
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Белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ прибыли в Казахстан, сообщил телеканал «Мир-24».

«В Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Подразделения доставили на пяти самолетах Ил-76 в составе витебских бойцов-десантников», – приводит текст сообщения телеканала ТАСС.

Как сообщается, самолеты доставили бойцов миротворческой роты из состава 103-й воздушно-десантной витебской бригады сил специальных операций.

«Данное подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач. <…> По результатам состоявшегося разговора с [и. о.] министра обороны Республики Казахстан [Муратом Бектановым] мы видим их полную решимость к наведению порядка и недопущению нарушения конституционного строя», – сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые погромы. В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей республики, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в случае нападения вооруженных банд у коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.



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