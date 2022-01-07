 

Основные силы российских миротворцев ОДКБ приготовились к вылету

07.01.2022, 6:46, Новости дня
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Основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях, говорится в сообщении Минобороны.

«Самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан. Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, находятся на аэродромах погрузки «Чкаловский», «Иваново-Северный», «Ульяновск-Восточный». В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения», – приводит текст сообщения российского оборонного ведомства ТАСС.

По информации Минобороны, подразделения российских миротворцев ОДКБ, уже находящиеся в Казахстане, приступили к выполнению задач и обеспечению приема основных сил миротворческого контингента.

«Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил миротворческого контингента», – отметили в военном ведомстве.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в случае нападения вооруженных банд у коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.



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