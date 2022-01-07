Россия заподозрила ЕС в стремлении к «майдану» в Казахстане

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, вероятно, предпочел бы видеть в Казахстане повторение «майдана» – государственного переворота, произошедшего на Украине.

«Видимо, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предпочел бы видеть в Казахстане повторение незаконного майданного переворота, произошедшего на Украине, который, очевидно, вызывает у него лучшие воспоминания», – написал Полянский в своем Twitter.

Накануне в МИД РФ сравнили позицию ЕС о помощи ОДКБ Казахстану со сломанными часами. Ранее Боррель заявил, что помощь ОДКБ Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать». Он также выразил мнение, что РФ следует уважать суверенитет и независимость Казахстана.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые погромы. В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей республики, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в случае нападения вооруженных банд у коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.