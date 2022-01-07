Мнение: Казахстан. 06.01.2022. Вечер

Коротко по текущим событиям в Казахстане.

1. По заявлению МВД, основные административные здания в центре Алма-Аты взяты под контроль в ходе боев с погромщиками. Тем не менее, о полном контроле над городом говорить пока рано, даже после обеда отмечалось организованное вооруженное сопротивление, что не удивительно, с учетом того, что после разгрома и разграбления оружейных магазинов и оружеек в госучреждениях в руки погромщиков попали тысячи единиц стрелкового оружия и не только. Разумеется, все это надо зачистить как можно скорее, чтобы потом Алма-Ата не превратилась в аналог Думы, Дераа или Алеппо, когда вопросы ликвидации этой публики приходилось решать артиллерией и авиацией.

2. Нападения на телевышку и здание МВД отбиты, нападавшие убиты. Судя по этим и прочим заявлениям МВД, сегодня в Алма-Ате силовики завалили как минимум несколько десятков человек. На редких видео и фото можно увидеть как перестрелки, так и арестованных + трупы погромщиков. Местные в подавляющем большинстве сидят по домам после предупреждений от властей и сами же отмечают, что в городе масса приезжих из сельской местности.

3. Также выпущено предупреждение – все кто оказывает сопротивление и будет застигнут с оружием в руках, будет уничтожен. Фактически, это уже полный карт-бланш на уничтожение любого организованного сопротивления. Читай сценарий Тянаньмэнь и Андижана, где политическое руководство также предоставляло силовикам полную свободу в наведении порядка. Своими действиями 4-6 января погромщики в Алма-Ате сами сделали все, чтобы их отстрел воспринимался как сугубо позитивное явление.

4. Вопреки вбросам, которые распространял в том числе и Венедиктов, силы ОДКБ еще только разворачиваются на территории Казахстана и ни в каком подавлении протестов участия не принимают, тем более, что такой задачи даже не ставится перед ними. Протесты давят силовики Казахстана, которых стягивают к очагам мятежа. Силы ОДКБ позволял высвободить надёжных людей для усиления отрядов зачистки.

5. В ряде городов протестующие заявляют, что они не с погромщиками в Алма-Ате и вообще они уже добились своих основных требований – прогнали Назарбаева и снизили цены на газ. С этими протестующими власти я думаю вполне могут вести разумный диалог. С персонажами из Алма-Аты разговор будет короткий. Власти также призвали обычных граждан участвовавших в протестах разойтись по домам, обещая, что никаких преследований за просто участия в митингах не будет. Вопросы будут только к погромщикам.

6. Киргизия сегодня не смогла принять решение о вводе войск в Казахстан. Не смогли собрать кворум. Обещают принять завтра, с отдельной оговоркой, что в подавлении беспорядков киргизы участвовать не будут. Жапаров несколько раз проговаривал это для депутатов и общественности. Россия, Белоруссия. Армения, Таджикистан – все уже оформили реализацию мероприятий по вводу войск.

7. Эрдоган заявил, что ждет скорейшего формирования нового правительства Казахстана и нормализации ситуации в стране. Волнуется за турецкий бизнес. Китай также высказался за скорейшее завершение кризиса и восстановление стабильности. Стоит отметить, что все фразы про стабильность связаны исключительно с Токаевым. Про Назарбаева ни слова, как будто его уже не существует.

8. Общее число погибших сотрудников МВД и внутренних войск составило 18 убитыми и 742 ранеными. Из числа убитых 2 или 3 с отрезанными головами. Скорее всего к вечеру цифры вырастут. Также заявляется о 30 убитых протестующих на 15-00, но это скорее всего заниженная цифра.

Хотели в Швецию и Норвегию, а попали в кровавую кашу, с трупами и отрезанными головами разбросанными по Алма-Ате. Как другие идиоты на Украине.

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