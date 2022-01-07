 

FAZ – жизнь с «омикроном» — несмотря на высокую заболеваемость, новые ограничения не нужны ни Джонсону, ни британцам

07.01.2022, 4:54, Новости дня
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Несмотря на рост новых случаев заражения штаммом «омикрон», премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказывается вводить новые, более жёсткие ограничения. Большинству жителей островного государства они также не нужны. Джонсон надеется, что его ставка сработает, и Великобритания справится с очередной волной и без них.


AP

По данным Национальной статистической службы Великобритании, около 6% населения, то есть около 3,7 миллионов человек, в настоящее время заражены штаммом «омикрон». Несмотря на то что заболеваемость продолжает расти, премьер-министр страны Борис Джонсон отвергает новые, более жёсткие ограничения. Большинству англичан они также не нужны, пишет Frankfurter Allgemeine.

В Великобритании не обсуждается возможность введения санитарных пропусков для входа в магазины или рестораны. Требование о предъявлении сертификатов вакцинации и ношении масок на крупных мероприятиях, введённое в декабре, «спровоцировало взрыв» среди придерживающихся либертарианских взглядов коллег Джонсона по Консервативной партии.

Тем не менее премьер-министр надеется, что его ставка сработает, и Великобритания справится с новой волной без новых ограничений или локдауна. Многое указывает на то, что болезнь в случае заражения «омикроном» протекает значительно мягче. Даже скептически настроенные учёные становятся источником «осторожного оптимизма».

Между тем представители британского бизнеса выражают недовольство обязательным 7-дневным карантином для тех, кто получил положительный результат теста на коронавирус. Однако было бы ошибкой позволять заражённым вернуться к работе слишком быстро, поскольку в таком случае вирус будет распространяться ещё стремительней, отмечает Frankfurter Allgemeine. 



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