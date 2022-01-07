 

Spiegel – спустя год после штурма Капитолия более 40% американцев не верят в легитимность избрания Байдена

07.01.2022, 4:54, Новости дня
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Через год после захвата Капитолия радикально настроенными сторонниками экс-президента США Дональда Трампа американское общество всё ещё переживает глубокий раскол, передаёт Der Spiegel. Согласно опросу, проведённому порталом Axios и центром Momentive, более 40% американцев не верят, что Джо Байден пришёл к власти законным путём.


AP

 

6 января 2021 года толпа радикально настроенных сторонников Дональда Трампа захватила Капитолий США. Потерпевший поражение экс-президент поставил под сомнение победу Джо Байдена на президентских выборах. Спустя год после драматических событий американское общество всё ещё переживает глубокий раскол. Опрос, проведённый порталом Axios и центром Momentive, показал, что более 40% американцев не верят в легитимность победы Байдена на выборах, пишет Der Spiegel.

По данным опроса, лишь 55% респондентов предполагают, что кандидат от Демократической партии пришёл к власти законным путём. Год назад портал Axios провел аналогичный опрос. С тех пор значения практически не изменились. Незадолго до захвата Капитолия 58% опрошенных заявляли, что признают Байдена легитимным победителем президентских выборов.

Несмотря на инаугурацию Байдена, штурм Капитолия и многочисленные расследования, разоблачающие экс-президента, опрос показал, что у граждан США остаются серьёзные сомнения. «Прискорбно наблюдать, что шокирующее событие, свидетелями которого мы все стали в прошлом году, не изменило восприятие людей», — сказала Лаура Вронски, исполнительный директор центра Momentive.

Опрос показал, что большинство граждан США ожидает, что события, подобные штурму Капитолия, повторятся в ближайшие годы. Толпа радикально настроенных сторонников Трампа ворвалась в Капитолий год назад, когда там должны были быть утверждены результаты президентских выборов, прошедших в ноябре 2020 года.

Непосредственно перед этим Трамп вновь обвинил демократов в фальсификации выборов и призвал своих сторонников отправиться к Капитолию. Штурм здания Конгресса, закончившийся гибелью пяти человек, «потряс весь мир». 6 января считается «чёрным днём» ​​в истории американской демократии.

Около 37% опрошенных заявили, что потеряли веру в американскую демократию, а 10% подчеркнули, что никогда не верили в систему. Для исследования, которое проводилось с 1 по 5 января этого года, было опрошено около 2700 человек, пишет Der Spiegel.



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