Американский эксперт указал на несопоставимость ВСУ и ВС РФ в случае войны

Реформы вооруженных сил Украины (ВСУ) не помогут Киеву поменять баланс сил в случае столкновения с Москвой, считает американский эксперт по безопасности Марк Эпископос.

Украинская сторона в последние годы модернизировала армию и переоснастила ее новыми видами техники, ВСУ заказали у Турции беспилотники «Байрактар», налажено производство противокорабельных ракет «Нептун», отметил Эпископос в статье для National Interest, передает РИА «Новости».

Однако эти реформы не смогут поменять баланс сил в случае гипотетического столкновения с российской армией, поскольку у РФ подавляющий перевес во всех отношениях.

ВСУ могут представить до 250 тыс. человек, 2,5 тыс. танков и 785 САУ, а РФ может выставить порядка 1 млн военных, 13 тыс. модернизированных танков и свыше 6,5 тыс. САУ.

Также российская армия будет иметь абсолютное преимущество в Черном море.

Украинские ВВС оснащены устаревшим парком советских самолетов 1960–1970-х годов, ВКС РФ же имеют новейшие истребители и улучшенные бомбардировщики, обширную сеть ПРО, указал Эпископос.

Несопоставимы и военные бюджеты стран: Киев тратит на армию порядка 5,2 млрд долларов, а Москва – 65 млрд долларов.

В случае масштабного конфликта украинская армия понесет огромные потери, а Украина лишится промышленной и военной инфраструктуры, такой как аэродромы и штабы командования.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» РФ на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.