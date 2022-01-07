 

Лукашенко объяснил захват аэропортов в Казахстане попыткой заблокировать доставку войск ОДКБ

07.01.2022, 3:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Захват казахстанских аэропортов экстремистами проводился для того, чтобы не допустить переброски военных ОДКБ в страну, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Там все, что можно было спалить, спалили, захватили аэропорт, притом целенаправленно. И в Алматы, и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт. Целенаправленно. Потому что понимали, что туда будут переброшены вооруженные силы, прежде всего РФ и [других] стран ОДКБ», – приводит слова Лукашенко БелТА.

Радикалы намеревались взять под контроль воздушные гавани, чтобы там нельзя было приземлиться, указал он.

Ранее Лукашенко пояснял, что распорядился отправить белорусских военных в Казахстан, поскольку «Казахстан отдать нельзя».

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему казахстанскому руководству понадобилась помощь ОДКБ, и какие задачи будут у российских десантников в Казахстане.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Талибы пообещали возобновить работу учебных заведений в течение недели

15.07 / Названы отличия современных подростков от советских

13.01 / BI – РФ и Китай бросают вызов господству американских авианосцев на море

06.02 / NI предупредил о способности РФ оставить НАТО без связи в Европе

09.09 / Эксперты рассказали, как собаки понимают человеческую речь

08.01 / При пожаре в Москве погибли четыре человека

01.10 / NBC News – «устали от изоляции» — в США набирают силы конфликты из-за ковидных правил

31.08 / Индия обвинила китайских военных в провокационных действиях на границе

15.11 / Зеленский и Мишель обсудили ситуацию на границе Беларуси со странами ЕС и договорились “координировать следующие шаги”

03.12 / «Такое ощущение, что на тебя охотятся» — Курц заявил об уходе из политики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика