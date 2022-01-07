Лукашенко объяснил захват аэропортов в Казахстане попыткой заблокировать доставку войск ОДКБ

Захват казахстанских аэропортов экстремистами проводился для того, чтобы не допустить переброски военных ОДКБ в страну, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Там все, что можно было спалить, спалили, захватили аэропорт, притом целенаправленно. И в Алматы, и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт. Целенаправленно. Потому что понимали, что туда будут переброшены вооруженные силы, прежде всего РФ и [других] стран ОДКБ», – приводит слова Лукашенко БелТА.

Радикалы намеревались взять под контроль воздушные гавани, чтобы там нельзя было приземлиться, указал он.

Ранее Лукашенко пояснял, что распорядился отправить белорусских военных в Казахстан, поскольку «Казахстан отдать нельзя».

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему казахстанскому руководству понадобилась помощь ОДКБ, и какие задачи будут у российских десантников в Казахстане.