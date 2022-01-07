 

При жесткой посадке вертолета в Башкирии погиб человек

07.01.2022, 3:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

При жесткой посадке частного вертолета вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии погиб один человек, еще двое получили травмы, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 6 января 2022 года около 23.20 (мск) вертолет марки AS350, бортовой номер RA-07219, совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа – с. Павловка. На борту находились три человека, два из них травмированы, один погиб», – говорится в сообщении на сайте Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России.

На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор и следователи СК РФ по Республике Башкортостан, спасательные службы. По факту произошедшего организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 27 декабря в Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2, проводивший обследование нефтепровода. В результате катастрофы командир воздушного судна скончался на месте, пассажир получил множественные телесные повреждения. Перед потерей связи экипаж успел сообщить о внештатной ситуации, а позже, что замерзает.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Минск ответил на претензии Литвы по БелАЭС

12.10 / WP – несмотря на разливы нефти и загрязнение воздуха, руководители компаний продолжают получать премии за успехи в экологии

10.01 / Госдеп США отметил внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем

21.08 / Афганская правозащитница – если бы Байден подождал месяц, можно было бы прийти к соглашению с «Талибаном»

07.07 / Верховный Суд передал дело журналиста Сергиенко из Черкасской области в Киев

02.10 / Польша вслед за Литвой отказалась отозвать посла по требованию Белоруссии

21.09 / Ученый пояснил, почему вчерашняя еда вкуснее свежеприготовленной

10.11 / В декабре МАУ начнет полеты в лондонский аэропорт Хитроу

22.08 / Юристы призвали граждан удалить приложение «Навальный» для избежания ответственности

01.03 / Медведчук о “частном нефтепроводе”: Никогда не имел отношения к этой трубе. Все суды я выиграл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика