При жесткой посадке вертолета в Башкирии погиб человек

При жесткой посадке частного вертолета вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии погиб один человек, еще двое получили травмы, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 6 января 2022 года около 23.20 (мск) вертолет марки AS350, бортовой номер RA-07219, совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа – с. Павловка. На борту находились три человека, два из них травмированы, один погиб», – говорится в сообщении на сайте Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России.

На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор и следователи СК РФ по Республике Башкортостан, спасательные службы. По факту произошедшего организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 27 декабря в Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2, проводивший обследование нефтепровода. В результате катастрофы командир воздушного судна скончался на месте, пассажир получил множественные телесные повреждения. Перед потерей связи экипаж успел сообщить о внештатной ситуации, а позже, что замерзает.