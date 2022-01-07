Мнение: США будут внимательно следить

1. Госдеп США обещал внимательно следить за событиями в Казахстане и в особенности "за нарушениями права человека российскими войсками".

2. Белый Дом заявляет, что у него "есть вопросы" к законности использования ОДКБ на территории Казахстана

3. США готовы оказать помощь Казахстану….в "борьбе с коррупцией".

4. В ЕС заявили, что они не хотели бы видеть в Казахстане "неприятных ассоциаций" с некоторыми событиями, в связи с вводом российских войск.

5. На фоне этого в Алма-Ате продолжаются уличные бои с вооруженными погромщиками. Никакой внятной оценки этим действиям "Главые мировые демократы" не дают.

Между тем. российские и белорусские войска уже прибыли в Казахстан и приступают к решению поставленных задач.

В стране продолжаются перебои с интернетом и связью.

Плюс "Рыбарь" о мамбетах, как факторе протестов и погромов.

Этимология казахского протеста: кто такие мамбеты?

Для российского обывателя погромы и протесты в Казахстане вызвали ассоциацию с украинским Майданом и событиями 2014 года. Однако есть характерные черты — во-первых, засилье сельского одичавшего люда, а во-вторых, отсутствие признаков государственности (https://t.me/ia_steklomoy/16547) — либо новой государственности, которая была свойственна тем же протестам в Белоруссии, — в виде флагов..

Французский канал @actualiteFR сравнил действия (https://t.me/actualiteFR/15745) одичавших местных жителей, грабящих Алма-Ату, с французскими погромщиками из «Жёлтых жилетов». Правда, казахским протестующим француз сильно польстил таким сравнением. Ведь речь идёт о мамбетах.

Среди казахов слово «мамбет» равно как и слово «мырка» у киргизов — крайне оскорбительно. Это то же самое, что русского назвать словом «пид$рас».

Это не просто бедные казахи.

Мамбеты, в отличие от русских крестьян и провинциальных жителей, живут гораздо хуже. Зачастую у них нет электричества, а если оно есть, то платить за него, фактически, нечем. Одеваются они в самые дешёвые китайские вещи — именно поэтому, если посмотреть на видео из Алма-Аты, большинство погромщиков в дешёвых спортивных костюмах и трениках. Живут мамбеты в саманных мазанках (а кто-то вообще в юртах), в которых хорошо если есть какая-то печка (а зачастую обычный очаг с дымоходом).

Далеко не всегда мамбеты могут отдать детей в школу на регулярной основе, а кормятся за счет тяжелого сельского труда. Сегодня много работы — значит, ребёнок в школу не пойдёт, не до того. С медицинской помощью у мамбетов, естественно, тоже обстоит никак. Равно как и с социальными благами. Их просто нет. В общем-то, мамбеты живут лишь немногим лучше негров из дикой Африки.

А ещё мамбетов не учитывают в статистических сводках: на них не распространяется подсчет ВВП или уровня благосостояния, их нельзя брать и учитывать в подсчете средних зарплат населения. Они живут общинами — зачастую, в отдаленных регионах. И составляют порядка четверти всего реального населения Казахстана: при всем желании, представители соцслужб и просто переписчики населения в отдаленные места, где проживают мамбеты, не доберутся.

Из-за таких условий жизни для мамбетов понятие государственности не просто не применимо — оно для них максимально непонятно. Ну представьте крестьянина из XVIII века. Или негра из глубин Африки. Поэтому и законы для них, всякие там уголовные и административные кодексы — это что-то из разряда вороньего карканья. Они просто не мыслят подобными категориями.

Вот если городского жителя подбивать на какое-то правонарушение, первой мыслью у него будет «А чем мне это грозит?». Мамбеты на такую тему, во-первых, не задумаются, а во-вторых, такая дилемма им не грозит: если они и окажутся на зоне, то для них это равносильно поездке в санаторий, где тепло и кормят каждый день (кто голодал — поймёт что такое «кушать каждый день»).

Мамбеты сами по себе — люди-то неиспорченные. Просто так их спровоцировать не получится. Ну не получится прийти к ним какому-то щирому хохлу, дать денег и подбить на непотребство. Но! Для них обычные жители пятиэтажек — это сродни олигархам. «Мерзлому гретого не понять» — это про казахских мамбетов. Они смотрят на тех, кто живет в обычных пятиэтажках-хрущёбах, как на врагов народа.

На этом и сыграли.

https://t.me/astramilitarum/22946 – цинк

И тут конечно еще надо смотреть, а кто раскачивал их на это и обеспечивал подвоз до Алма-Аты в условиях странного "непротивления" со стороны руководства МВД и КНБ Алма-Аты, которое помимо прочего, обеспечило попадание больших объемов оружия в руки в том числе и этой публики.

Относительно же общего явления, в отсутствии СССР, понятное дело, что в Казахстане вряд ли кто-то будет озабочен системными усилиями по поднятию этих людей по цивилизационной лестнице. По факту, часть населения Казахстана застыла в дикой архаике (среди всех этих кланов, жузов и т.п.) и некому их пытаться вытащить из этого состояния.

Отсюда звериный характер событий в Алма-Ате и фактическое использование этой темной массы (причем еще и разбавленной заботливо выпущенным в Алма-Ату уголовным элементом) некими силами, которые манипулировали протестами, начинавшимися казалось бы как вполне обычные протесты рабочего класса с понятными и оправданными требований против обнаглевших чиновников и находившихся с ними в сговоре газовиков. И если бы это были обычные протесты, то после того, как власть слилась и согласилась открутить цену на газ назад и убрать правительство, то перед нами были классические протесты с социально-экономическими требованиями, где протестующие добились успеха без всякой серьезной крови и погромов. Но это был, к сожалению (в первую очередь для адекватных казахов возмутившихся повышением цен на газ), лишь самый верхний уровень происходивших событий.

Трансляция событий в Казахстане продолжается в Телеграм – https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

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