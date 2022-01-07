Стало известно о капризах Пересильд на МКС

Из-за актрисы Юлии Пересильд космонавты Международной космической станции (МКС) остались без запасов питья после ее возвращения на Землю.

Пересильд неэкономно тратила воду для ежедневного мытья волос, чтобы хорошо выглядеть в кадре. Такое расточительство привело к опустошению резервуара с необходимой для жизнеобеспечения с жидкостью, передает ФАН со ссылкой на блогера Илью Валиева.

Ссылаясь на рассказы сотрудников Байконура и космонавтов, Валиев написал в своем ЖЖ, что из-за такого расточительства на МКС случился скандал. По словам летчика-космонавта Александра Падалки, обычно «на голову из специального резервуара через распределитель выдавливаются несколько крупных капель воды и аккуратно распределяются по волосам, избегая разбрызгивания. Потом на влажные волосы выдавливается небольшое количество шампуня. После мытья при помощи смоченного «вафельного» шампунь удаляется. При помощи смоченных полотенец в космосе принимают и «душ».

Но такой вариант мытья головы Пересильд якобы не пришелся по душе. В итоге ей пошли навстречу, решив, что пресную воду космонавтам попозже подвезут.

Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.