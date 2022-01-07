ЕС призвал Россию уважать суверенитет Казахстана

Российской стороне следует уважать суверенитет и независимость Казахстана, сообщил представитель Европейского союза.

«Насилие должно быть прекращено. Мы также призываем к проявлению всеми сторонами сдержанности и мирному урегулированию ситуации. Очевидно, что ЕС готов и желает поддержать диалог в стране», – сказал представитель ЕС Reuters, передает Deutsche Welle.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель при этом отметил необходимость с осторожностью относиться к присутствию иностранных войск в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.