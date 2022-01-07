НАТО готов к диалогу с Россией, но объединяется для сдерживания дальнейшей российской агрессии – Госдепартамент США

Стороны обсудили общую озабоченность накоплением Россией военных сил у границы Украины, также была обсуждена предстоящая встреча Совета НАТО – Россия, которая состоится 12 января.

“Североатлантический союз по-прежнему готов к конструктивному диалогу с Россией, в то же время объединяется для сдерживания дальнейшей агрессии”, – сказано в заявлении.

Контекст:

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся на фоне наращивания Россией своих войск возле границ Украины.

21 ноября 201 года начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом глава Кремля Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины и потребовал “надежных, юридически зафиксированных гарантий”, что Альянс не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. В Белом доме в тот же день заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по “гарантиям безопасности” без союзников в Европе.

Прайс заявил, что Соединенные Штаты не планируют обсуждать какие-либо вопросы, касающиеся НАТО или относящиеся исключительно к ситуации в Европе, в ходе встречи с представителями РФ 10 января в Женеве.

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