Путин посетил рождественское богослужение в церкви Ново-Огарево

Президент РФ Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа – домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Путин пришел на богослужение один, в костюме со светлой рубашкой, но без галстука. Остановившись перед образами, глава государства несколько раз перекрестился под звуки молитвы. Через некоторое время он поставил свечу перед иконой Рождества Христова, передает ТАСС.

Каменная церковь на этом месте была возведена в 1765 году, в последующие годы перестраивалась, а в 1932 году была закрыта и затем – без верхнего купола и колокольни – приспособлена под жилое помещение. В 2004 году храм был отреставрирован и стал домовой церковью президентской резиденции. Так как историческая церковь из-за своего месторасположения не может принять всех желающих, за пределами резиденции в селе Усово в 2000-х годах был построен и новый Спасский храм.

Села Огарево и Усово возникли в середине XV века и фактически слились к концу XVII века. После этого в документах они периодически фигурируют под названием «Спасское» – по наименованию деревянной церкви Спаса Нерукотворного Образа 1627 года постройки. Под этим же именем был освящен и возведенный на данном месте в 1765 году каменный храм.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл планы президента РФ на Рождество. Как правило, Рождество Путин встречает за пределами Москвы, в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя.

В 2021 году глава государства был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом и подарил храму икону «Господь Вседержитель». В 2012, 2019 и 2020 Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. При этом он передал собору икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.

В 2018 году в рождественскую ночь Путин присутствовал в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В этой церкви был крещен его отец. После службы Путин преподнес в дар храму двухрядную икону середины XIX века с изображениями Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, архангела Михаила, Космы и других почитаемых Церковью.

В 2017 году глава государства прибыл на рождественское богослужение в Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде. А в ночь с 6 на 7 января в 2016 году Путин посетил богослужение в храме в селе Тургиново Тверской области. До этого два года Путин приезжал на рождественские службы в церкви близ Сочи: храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, возведенный возле Олимпийского парка, и трехпрестольный храм в честь икон Божией Матери Песчанской и Владимирской в Троице-Георгиевском монастыре в селе Лесное Адлерского района.

Президент также бывал на Рождество в церкви во имя святых мучеников Александра и Антонины Римских в селе Селище Костромской области, в Сретенской церкви в поселке Соломенное в Карелии, в Прокопьевском соборе в Великом Устюге и в Ново-Иерусалимском мужском монастыре. В 2006 году Путин встречал праздник в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз. В столице глава государства отмечал Рождество в 2001 году – в храме Христа Спасителя, и в 2000 году, когда, будучи еще исполняющим обязанности президента России, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.