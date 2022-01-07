ВОЗ зафиксировала новый мировой COVID-рекорд – 2,6 млн новых случаев за сутки

Предыдущий максимум фиксировался 5 января – почти 2,3 млн случаев COVID-19.

Скриншот: covid19.who.int

Больше всего новых инфицирований коронавирусом подтвердили 6 января в Европе (более 1,2 млн) и на американских континентах (1,1 млн).

Всего с начала пандемии в мире зафиксировали уже 296,5 млн случаев COVID-19, скончалось 5,46 млн инфицированных.

По числу случаев коронавирусной инфекции лидируют, по данным ВОЗ, США (56,8 млн), Индия (35,1 млн), Бразилия (22,3 млн), Великобритания (13,8 млн) и Франция с Россией (по 10,6 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Очередную волну COVID-19, которая началась в конце 2021 года, связывают с новым штаммом “Омикрон”. Его обнаружили в ЮАР 22 ноября, штамм имеет большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим штаммом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

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