В аэропорту Крайний в Байконуре усилили охрану

Аэропорт Крайний в Байконуре теперь имеет усиленную охрану, сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ)

«Руководители структурных подразделений Космического центра «Южный» (ЦЭНКИ) работают в штатном режиме. Совместно с УМВД на комплексе «Байконур» усилена охрана аэропорта Крайний, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов», – цитирует сообщение центра ТАСС.

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