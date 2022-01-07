 

В аэропорту Крайний в Байконуре усилили охрану

07.01.2022, 1:22, Новости дня
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Аэропорт Крайний в Байконуре теперь имеет усиленную охрану, сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ)

«Руководители структурных подразделений Космического центра «Южный» (ЦЭНКИ) работают в штатном режиме. Совместно с УМВД на комплексе «Байконур» усилена охрана аэропорта Крайний, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов», – цитирует сообщение центра ТАСС.

Участники беспорядков 5 января разгромили международный аэропорт в Алма-Аты, при этом пассажиры не пострадали.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.



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