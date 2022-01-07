Появились сообщения о прибытии в Бишкек самолетов семьи Назарбаева

В Бишкекский аэропорт Манас прибыло два частных самолета, принадлежащих семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщило Киргизское информационное агентство 24.kg.

По сообщениям СМИ, в международном аэропорту «Манас» столицы Киргизии приземлились два частных самолета, якобы принадлежащих семье экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй – из Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя некоторое время оба борта покинули киргизский аэропорт.

Как информирует 24.kg со ссылкой на данные Flightradar24, примерно в 23.20 (20.20 мск) в аэропорт Манас, расположенный в непосредственной близости от столицы Киргизии, прибыл самолет Bombardier Global Express. Другой аналогичный самолет, названный «назарбаевским», приземлился в аэропорту Манас примерно в 22.10 (19.10 мск) на техническую стоянку, передает «Интерфакс».

«Возможно, экипажу нужно отдохнуть или дозаправиться. В таких случаях никто из пассажиров не может покидать борт, грузы не выгружают», – цитирует 24.kg представителя аэропорта.

В пресс-службе аэропорта Манас подтвердили прибытие в четверг из ОАЭ частного самолета марки Bombardier. Представитель пресс-службы воздушной гавани заявил, что принадлежность судна, выполнявшего коммерческий рейс, неизвестна.

Тем временем в справочной воздушной гавани сообщили, что не располагают информацией о приземлении в аэропорту Бишкека самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает РИА «Новости».

«Мы не располагаем подобной информацией», – ответили в аэропорту на вопрос о том, были ли на борту члены семьи Назарбаева. Также в воздушной гавани не смогли подтвердить принадлежность борта семье бывшего президента Казахстана.

Ранее погромщики в Казахстане начали сносить памятники Назарбаеву.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев. В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.