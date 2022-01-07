Овнам – летом, Весам – осенью: как планировать беременность в 2022 году, согласно знаку зодиака мамы

Чтобы ребенок рос в счастливой и любящей семье, а также был окружен заботой и вниманием, нужно правильно планировать беременность и делать это в определенное время. Вот несколько рекомендаций для каждого знака зодиака относительно планирования беременности на 2022 год. Например, у Овнов лучшим временем для зачатия будет лето, а у Весов – осень.

Овен

Овны являются самыми настоящими лидерами. Они честолюбивые и сильные. Кроме того, Овны очень умные и целеустремленные. Они готовы выложиться на полную, чтобы вырастить ребенка.

Они готовы поддержать малыша в совершенно любом выборе, каким бы он ни был. Несмотря на то что мама-Овен может быть несколько честолюбивой, однако это совершенно никак не помешает ей удовлетворять потребности своего малыша.

Лучшее время зачатия для Овна – с 25 июня по 15 июля, с 25 октября по 15 ноября и с 25 февраля по 15 марта.

Телец

Из Тельцов получаются ответственные мамы. Они пытаются сочетать работу и воспитание детей.

Однако достаточно часто мамы-Тельцы слишком сильно озадачены поведением своих детей. Они не могут закрыть глаза на небольшие шалости малышей, чем буквально душат их.

Лучшее время для зачатия – период с 25 ноября по 15 декабря, с 25 марта по 15 апреля, с 25 июля по 15 августа.

Близнецы

Это яркие и модные женщины. Они любят веселиться и стараются не проявлять беспокойства по пустякам. Детям таких мам нравится их энергия.

Лучший период для зачатия – с 25 августа по 15 сентября, с 25 декабря по 15 января и с 25 апреля по 15 мая.

Рак

Это воспитатели, которые любят заботиться о своих детях, помогать им с домашним заданием и готовы выслушать.

Иногда Раки становится очень навязчивыми, пытаясь быть всячески вовлеченными в жизнь ребенка. Дети Раков часто устают от такой опеки.

Лучше всего планировать зачатие на период с 25 марта по 15 апреля, с 25 июля по 15 августа, с 25 ноября по 15 декабря.

Лев

Лев является одним из самых энергичных знаков зодиака. Такая мама любит баловать своих детей и гордится всеми их достижениями.

Грамота или награда ребенка обязательно займет самое почетное место в доме. Однако иногда Лев возлагает слишком много надежд на ребенка и любые его неудачи принимает близко к сердцу.

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Лучшим временем для зачатия будет период с 25 февраля по 15 марта, с 25 июня по 15 июля и с 25 октября по 15 ноября.

Дева

Мамы-Девы очень педантичны и организованны. Они достаточно любознательны и точно знают о том, как можно справиться с совершенно любой возникающей проблемой.

Они прививают детям основы нравственности, которые точно пригодятся во взрослом возрасте. Иногда Девы могут быть слишком требовательными к своим наследникам.

Планировать зачатие рекомендуется в период с 25 мая по 15 июня, с 25 января по 15 февраля, с 25 сентября по 15 октября.

Весы

Мамы-Весы являются достаточно расслабленными и точно не станут напрягаться. Они предоставляют детям много пространства и возможностей для обучения.

Однако проблема заключается в том, что мамы-Весы являются непоследовательными в своих действиях и словах.

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Лучшим временем для зачатия будет период с 25 мая по 15 июня, с 25 сентября по 15 октября, с 25 января по 15 февраля.

Скорпион

С мамами-Скорпионами часто бывает достаточно сложно. Они являются очень требовательными, авторитарными и любят доминировать. При этом им совершенно все равно, что о таких методах воспитания думают другие люди.

Лучший период для зачатия – с 25 июня по 15 июля, с 25 октября по 15 ноября, с 25 февраля по 15 марта.

Стрелец

Мамы-Стрельцы являются очень умными и всегда готовы учиться. Они любят путешествовать и знакомится с новыми людьми. Точно такая же жизнь ожидает их детей.

Планируйте зачатие с 25 августа по 15 сентября, с 25 апреля по 15 мая, с 25 декабря по 15 января.

Козерог

Мама-Козерог сделает все возможное, чтобы сохранить семью, и станет всячески бороться за ребенка. Она является лучшей защитницей и образцом для подражания. Однако иногда Козероги иногда забывают веселиться и бывают слишком строгими.

Планируйте зачатие в период с 25 июня по 15 июля, с 25 октября по 15 ноября, с 25 февраля по 15 марта.

Водолей

Мамы-Водолеи известны своим независимым характером. Они всегда все делают по-своему. Кроме того, Водолеи являются не слишком терпеливыми с другими людьми.

Водолеи сами являются вечными детьми, именно поэтому изначально мысль о продолжении рода может их напугать.

Лучшие дни для зачатия – с 25 июля по 15 августа, с 25 ноября по 15 декабря, с 25 марта по 15 апреля.

Рыбы

Рыбы любят детей. Они довольно креативны, что помогает развивать творческие способности малышей. Однако у Рыб могут проявляться агрессивные или же манипулятивные наклонности.

Лучший период для зачатия – с 25 сентября по 15 октября, с 25 января по 15 февраля, с 25 мая по 15 июня.