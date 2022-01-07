 

Кухня ненависти

07.01.2022, 0:42, Разное
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Разоблачение от Физраствора в «Новой газете».

Враги РФ заставляют коронавирус мутировать, чтобы ослабить растущее могущество нашей страны.

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

Источник: Новая газета



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