Саакашвили назвал ввод войск в Казахстан “точной копией” вторжения СССР в Венгрию и Чехословакию

“То, что сейчас происходит в Казахстане, является прямой вооруженной агрессией РФ против суверенного государства. Это точная копия советского вторжения под прикрытием Варшавского договора в Венгрию 1956 года и в Чехословакию в 1968-м. Призываю Запад не ограничиваться нейтральными заявлениями, а встать на сторону народа Казахстана!” – написал политик.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/462176035277999

В ноябре 1956 года СССР ввел войска в Венгрию под командованием маршала Георгия Жукова. Советские военные встретили сопротивление, на улицах Будапешта велись бои. Недовольство венгров было подавлено, в результате погибли более 2,6 тыс. человек, более 19 тыс. получили ранения.

В 1968 году войска Варшавского договора вошли в Чехословакию, наиболее крупный контингент военных выделил Советский Союз. Целью операции были смена политического руководства страны и установление в Чехословакии лояльного СССР режима. Жители Чехословакии не оказали жесткого сопротивления военным. В ходе вторжения было убито 108 и ранено более 500 граждан Чехословакии.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране.

6 января полиция Казахстана сообщила о том, что были убиты “десятки” участников протестов, которые, по информации правоохранителей, пытались захватывать государственные здания в Алматы. По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек.

МВД Казахстана заявило о восьми погибших правоохранителях. СМИ писали о 13 погибших полицейских, двое из которых – “с отсеченными головами”.

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