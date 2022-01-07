 

Депутат партии Зеленского призвал к прямым закупкам газа у России

07.01.2022, 0:37, Новости дня
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Украинской стороне стоит возобновить прямые закупки газа у России, сообщил депутат пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Олег Семинский.

«Я глубоко убежден, что нам надо создать рабочую группу, определить площадку с российским Газпромом и закупать газпромный газ напрямую по открытому контракту по понятной цене… Понятно, что у нас есть конфликт, но мы не тянем без российского газа – у нас баланс не перекрывается, понимаете», – сказал Семинский в эфире телеканала «Наш», передает «Страна.ua».

Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.

Кроме того, украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.

Также крупнейший в стране «Яготинский маслозавод» (Киевская область) сообщил, что находится на грани остановки из-за десятикратного подорожания газа.



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