 

В ГБР заявили, что Порошенко купил билеты на самолет после того, как следователи попытались вручить ему повестку 17 декабря

06.01.2022, 23:54, Новости дня
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В ГБР отметили, что 6 января в суде адвокат Порошенко заявил о заранее сформированном плане поездки политика в страны ЕС.

“В то же время следователи ГБР установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий. В ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19.04 17 декабря – через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове. Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что органы следствия “ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих следственных действий”.

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого, 17 декабря, Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал “не предоставить Офису президента подарка” и вернуться в Украину в январе.

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые “разоблачили незаконные действия власти”.

В тот же день народные депутаты из фракции “Европейская солидарность” обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.

29 декабря нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко сообщила, что в рамках этого дела правоохранители пришли с обысками к членам партии Юрию Онищенко и Сергею Березенко. В ГБР факт обысков подтвердили.

“Украинская правда” со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила 24 декабря, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко. В ОГПУ рассказали “Укринформу”, что собираются просить для Порошенко залог в размере 1 млрд грн.

СМИ писали в начале января, что прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко. В ГБР информацию об отзыве ходатайства назвали такой, что не соответствует действительности.

Порошенко 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января.

Печерский райсуд Киева 6 января удовлетворил ходатайство об аресте имущества Порошенко. В Офисе генпрокурора Украины уточнили, что суд арестовал имущество Порошенко, принадлежащее ему “на праве собственности, в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества”.

Адвокаты политика заявили, что обжалуют решение суда.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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