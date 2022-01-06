 

В Закарпатской области ищут подростка, который во время паводка упал в реку

06.01.2022, 23:54, Новости дня
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В ГСЧС региона отметили, что 5 января в реку смыло двух человек с лошадями, один из них смог выбраться на берег, он сообщил, что подростка унесло течением. Поиски подростка велись 5 и 6 января.

“Река Крайняя маленькая и низкая, сейчас ее ширина от 60 до 100 метров. Высота воды до 1,5 м. Мы будем обходить по берегам, а когда вода спадет, то при необходимости будем привлекать водолазов”, – рассказали Общественному спасатели.

В Нацполиции сообщили, что речь идет о 13-летнем жителе села Кобылецкая Поляна Богдане Щербе. Он два дня жил в доме лесника и помогал 24-летнему соседу заготавливать дрова на зиму.

“Когда возвращались из леса домой на подводе, ребенок с мужчиной съехали к реке. Стремительный поток воды начал разбивать повозку, в результате чего они оказались в водоеме. 24-летний мужчина доплыл до берега, а мальчик скрылся в воде”, – рассказали правоохранители.

Полиция задействовала в поисковой операции весь личный состав Раховского отдела НПУ, спасателей, волонтеров и лесников.

В течение всей ночи правоохранители прочесывали лесной массив и осматривали водоемы, однако до сих пор ребенка разыскать не удалось.

https://www.facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice/posts/1588306381545699

Контекст:

ГСЧС 5 января предупредила, что в ближайшие дни в ряде областей западной части Украины вода в реках может подняться более чем на два метра.

В Закарпатской области к утру 6 января вследствие осадков и подъема уровня воды в реках и грунтовых вод подтопило 177 домохозяйств. Пострадали пять районов, больше всего – Тячевский, где подтопило 80 домов. Спасателям пришлось откачивать воду из подвалов 38 домов и одной школы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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