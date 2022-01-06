 

В ЛНР объявили военные сборы для резервистов

06.01.2022, 23:52, Новости дня
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Руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник распорядился провести военные сборы, в которых будут участвовать резервисты.

«Постановляю: Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе», – цитирует указ главы ЛНР РИА «Новости».

Также в указе говорится, что мероприятия проводится с 10 по 15 января для подготовки и «совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности».

Предыдущие военные сборы резервистов в ЛНР проводились в сентябре 2021 года.



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