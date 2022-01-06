В Госдуме призвали Казахстан воссоединиться с Россией

Депутат Госдумы и глава движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев выступил в поддержку проведения референдума в Казахстане о воссоединении с Россией.

«Центральная Азия – это русская земля! В сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией», – написал Хамзаев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке.

По мнению Хамзаева, русский мир – это не принадлежность к национальности и крови, а «культура, история, язык, ценности, традиции».

Парламентарий отметил, что Казахстан – часть «большой исторической России», вне зависимости от личных предпочтений.

«Казахстан – это часть Русского мира. РФ – центр тюркского мира! Я об этом всегда говорил. Все те народы, которые сегодня живут в тюркских странах, в том числе Турция – основное свое начало этно-культурного кода берут с Алтая. Больше, чем РФ для тюркских государств не сделал никто в мире», – продолжил политик.

Хамзаев добавил, что с точки зрения коллективной безопасности РФ должна поддержать своих союзников. И без Казахстана РФ может лишь стать «придатком Китая или Запада»

«Единственный защитник, щит и меч Казахстана – Россия. Кто променяет братское плечо РФ на хищников с запада или востока? Россия, конечно же, поможет Казахстану в сложный час. Как помочь – определит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», – написал он.

По словам депутата, все происходящее в Казахстане под видом борьбы с ценами на газ – «разбой международных сепаратистов», которых «подготовили в Афганистане».

«Эти пришлые агенты оказывают сопротивление в том числе вооруженным силам Казахстана», – указал депутат.

Хамзаев добавил, что у него есть много друзей в республике, считающих, что Казахстан имеет право быть в составе Российской Федерации.

Между тем другой депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что происходящее в Казахстане вызывает у него боль и тревогу, и подчеркнул, что последние события там – трагическая ситуация.

«Но общее должно быть одно – в такой момент любые политические комментарии или идеи выглядят только как попытка попиариться на чужом горе. Поэтому сожалею о заявлении моего коллеги депутата Бийсултана Хамзаева», – написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что высказывание Хамзаева не имеет ничего общего с позицией «Единой России», ни с позицией фракции в Госдуме. Такие предложения, по его словам, «с учетом трагедии с многочисленными жертвами, по меньшей мере, неуместны и вредны».

Политик обратился ко всем коллегам с просьбой «помолчать» в рождественский сочельник.

«Пусть ситуация в дружественной нам стране, где сегодня сотни тысяч наших соотечественников, русских, сидят по домам в страхе и тревоге, где гибнут люди и торжествуют мародеры, скорее вернется в мирное и спокойное русло. И пусть те, кто защищает порядок, сделают свою работу. Тогда и поговорим», – заключил он.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.

В Минобороны РФ сообщали, что в числе миротворцев отправлены подразделения 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ.