Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Русская православная церковь 7 января отмечает один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Среди присутствующих на торжественном богослужении в столичном кафедральном соборе – архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти, прихожане столичных храмов. Прямую трансляцию ночной патриаршей службы ведут Первый канал, телеканалы «Россия-1», «Спас», а также официальный сайт Московского патриархата, передает ТАСС.

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион поздравил верующих с наступающим праздником Рождества Христова и пожелал всем, чтобы в новом году закончилась постигшая мир пандемия коронавируса.

«Я хотел бы пожелать, чтобы в новом году как можно меньше людей болели и умирали. Я хотел бы пожелать, чтобы закончилась постигшая нас пандемия коронавируса. Хотел бы пожелать, чтобы все мы были счастливы, чтобы Господь каждого из нас укреплял и помогал бы нам на нашем жизненном пути», – сказал митрополит Иларион в своем рождественском видеообращении к верующим.

Он отметил, что вера помогает христианам преодолевать жизненные трудности, болезни и скорби. «Она помогает нам переносить скорби, которые приходят от ближних, и она же помогает нам переносить смерть наших ближних», – добавил представитель Русской православной церкви.

Он отметил, что Рождество – это великий праздник, который напоминает «о том, что Бог стал человеком, что Бог захотел прожить нашу человеческую жизнь, стал одним из нас». «Он воплотился для того, чтобы даровать нам спасение и жизнь вечную, чтобы даровать нам надежду, укрепить нашу веру и чтобы укрепить в нас любовь», – сказал митрополит Иларион.

В связи с пандемией в храмах и монастырях Русской православной церкви продолжают действовать санитарные правила и ограничения, введенные весной 2020 года, в том числе масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

7 января (25 декабря по старому стилю) Рождество вместе с Русской православной церковью встречают еще Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская поместные церкви, а также церковь Чешских земель и Словакии. В этот же день Рождество празднуется в афонских монастырях, у старообрядцев и греко-католиков. Вслед за Рождеством, с 8 по 17 января, у православных христиан наступают святки (святые дни), когда отменяются обязательные посты по средам и пятницам.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл планы президента РФ Владимира Путина на Рождество. Как правило, Рождество Путин встречает за пределами Москвы, в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя.

Так, в 2021 году глава государства был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом и подарил храму икону «Господь Вседержитель». В 2012, 2019 и 2020 Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. При этом он передал собору икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.

В 2018 году в рождественскую ночь Путин присутствовал в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В этой церкви был крещен его отец. После службы Путин преподнес в дар храму двухрядную икону середины XIX века с изображениями Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, архангела Михаила, Космы и других почитаемых Церковью.

В 2017 году глава государства прибыл на рождественское богослужение в Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде. А в ночь с 6 на 7 января в 2016 году Путин посетил богослужение в храме в селе Тургиново Тверской области.