Радикальные перевоплощения: шесть женщин поменяли длинные пряди на короткую стрижку и не пожалели об этом

Короткие волосы могут нести в себе такую же прекрасную женственную энергетику, как и очаровательные длинные пряди. Однако многие дамы боятся состригать длину, считая, что совершат глобальную ошибку.

Эта статья – опровержение мифов о коротких стрижках. Ее героини не только избавились от сухих, секущихся концов, но и преобразили свой внешний вид. Результат кардинальных изменений говорит сам за себя.

Оценка рисков

Многие женщины не хотят менять прическу, поскольку отказ от привычного стиля всегда соседствует с большим риском. Может случиться так, что выбранная вами прическа вам не подходит, а остриженная длина отрастет только спустя несколько лет.

Именно поэтому перед выбором рекомендуется тщательно обсудить детали с профессиональным парикмахером или стилистом. В этом случае только он сможет предугадать результат, оценив форму вашего лица и качество волос.

Еще один вариант – постепенное состригание длины. В таком случае вы сможете не только привыкнуть к более короткой прическе, но и научиться мастерски ее укладывать.

Положительный пример

Если вы мечтаете об изменении стиля, но пока не решились на кардинальные эксперименты, то стоит познакомиться с примером других женщин.

Героини статьи проголосовали за радикальное преображение, а не за плавный переход и, благодаря шикарным стрижкам, не только изменили внешность, но и визуально добавили густоты своей шевелюре.

Короткая стрижка бывает чрезвычайно универсальной. Многие дамы отмечают, что ничуть не жалеют о своем расставании с длинными прядями. И действительно, для высыхания волос не требуется много времени, повышается самооценка и уверенность в себе, а также открывается огромный простор для экспериментов.

Девушка с обложки

Обратите внимание на главное фото статьи. На ней изображена жгучая брюнетка с короткой стрижкой.

Из довольно длинных волос парикмахер сотворил причудливую прическу боб, удлиненную спереди. Благодаря сложной технике, увеличивающей объем, она всегда будет выглядеть идеально, даже если у вас есть время только на быстрое расчесывание. Кроме того, удлиненный боб невероятно популярен в этом году, поэтому вам точно стоит попробовать эту прическу на себе!

Радикальная смена имиджа

Иногда дамам бывает морально сложно обновлять прическу, состригая половину длины. Однако эта девушка, избавившаяся от сухих концов и покрасившая волосы в розовый, поможет вам решиться на кардинальные изменения! Конечный результат ее эксперимента поражает, ведь она действительно выглядит намного свежее.

Избавление от осветления

Девушка с фотографии решила избавиться от длинных прядей, сухие концы которых уже не приносили радости. И сделала абсолютно правильный выбор! Новая стрижка боб придает лицу юной барышни совершенно другой облик, визуально увеличив объем волос.

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Ровный срез

Ровно срезанные пряди выглядят очень эффектно, поэтому парикмахеров совсем не удивляет популярность этого стиля.

Длинная прическа в случае с девушкой, изображенной на вышеприведенных фотографиях, не была эффектной, поэтому она без сожалений попрощалась с прядями.

Ретро-стиль

Изменение, произошедшее с этой девушкой, действительно поражает: разница между длинными прядями и причудливым пикси в стиле ретро очевидна. Однако этот эксперимент оправдан, а более светлый цвет волос делает внешность еще более очаровательной.