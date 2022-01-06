 

Киберполиция Украины предотвратила похищение $723 тыс. со счета медицинской компании

06.01.2022, 23:10, Новости дня
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В департамент киберполиции обратилась медицинская компания, которая сообщила о мошенническом завладении деньгами.

“Злоумышленники направили фишинговую ссылку партнерам компании, с помощью фишинга правонарушители получили данные для входа в электронный ящик, подделали платежное поручение, которое рассылали со взломанного электронного ящика партнеров из Китая. Украинская медицинская компания перечислила деньги на счет мошенников, открытый в Великобритании. Таким образом фигуранты пытались присвоить более $723 тыс.”, – рассказали правоохранители.

Украинские полицейские совместно с правоохранителями Великобритании заблокировали деньги, похищенные со счета компании. Открыто производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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