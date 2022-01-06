 

Нардеп Семинский из “Слуги народа” призвал возобновить прямые закупки газа у России

06.01.2022, 23:10, Новости дня
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“Я глубоко убежден, что нам надо создать рабочую группу, определить площадку с российским “Газпромом” и закупать у “Газпрома” газ напрямую: по открытому контракту, по понятной цене. Как бы мы этого не хотели, как бы мы это не называли, понятно, что у нас есть конфликт, но мы не вытягиваем без российского газа, у нас не перекрывается. Баланс потребления 33 млрд м³, а добываем своего меньше 20 млрд м³. Где их брать? Это только российский газ”, – сказал Семинский.

Видео с 50 мин 55 сек:

ВИДЕОВидео: НАШ / Youtube
Контекст:

Национальная акционерная компания “Нафтогаз України” перестала закупать газ у российского газового монополиста “Газпром” в ноябре 2015 года. Сейчас Украина импортирует газ из Словакии, Польши с Венгрии, сообщает компания “Оператор газотранспортной системы Украины”. 

6 октября 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в газохранилищах Украины накоплено 19 млрд м³ газа, этого достаточно для отопительного сезона.

По информации компании “Оператор ГТС Украины”, импорт природного газа в Украину в 2021 году составил 2,6 млрд. м³ – в шесть раз меньше, чем в 2020 году. По данным ОГТСУ на 4 января 2022 года, общий объем газа в газохранилищах Украины составлял почти 13,48 млрд м³. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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