 

Казахские чиновники сообщили, что на юге страны проводят антитеррористическую операцию

06.01.2022, 23:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В результате беспорядков в области пострадало несколько административных зданий. Среди них: здание акимата, филиал партии Nur Otan и здание суда. 168 человек получили ранения. 77 из них госпитализировали в больницы”, – отметили в посте.

Абдыкалыкова предупредила жителей области, которые собираются выйти из дома, что им надо иметь при себе документы. Об этом в Telegram сообщило masa.media.

Агентство “Sputnik Казахтсан” 6 января в Telegram опубликовало видео из  Кызылординской области. На нем видны разгромленные здания и сожженные авто. 

NUR.KZ в Telegram сообщил, что в Кызылординской области действует красный уровень террористической опасности.

По данным masa.media, в Кызылорде в ходе протестов погибли 14 человек.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет. 

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране.

Точных данных о погибших и пострадавших людях, вышедших на протесты, власти страны не дают. 6 января полиция Казахстана сообщила о том, что были убиты “десятки” участников протестов, которые, по информации правоохранителей, пытались захватывать государственные здания в Алматы. По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек.

В министерстве внутренних дел Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Le Figaro – российская ракета вернула «звёздную гонку»

18.10 / Пропавшая в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой

08.05 / Две исправительные колонии в Украине выставят на аукцион – Малюська

18.10 / Байден винит Трампа за усиление Москвы, но и он руку к этому тоже приложил

20.11 / Беременная и ребенок погибли в ХМАО в провалившемся под лед автомобиле

12.07 / На базе отдыха в Подмосковье произошла драка со стрельбой

04.09 / Карантин из-за COVID введен в Московской духовной академии

25.08 / В Украине за сутки подтвердили 727 случаев COVID-19

11.12 / Британка накормила кокаином и попыталась смыть в унитаз мартышку

02.11 / Либеральные СМИ ненавидят Трампа за то, что он разоблачил их предвзятость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика