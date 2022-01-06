 

В ООН заявили об отслеживании ситуации в Казахстане

06.01.2022, 23:08, Новости дня
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Организация объединенных наций следит за происходящим в Казахстане, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжаем очень внимательно отслеживать ситуацию», – цитирует Дюжаррика РИА «Новости».

Он добавил, что ООН находится в контакте с властями страны по поводу беспорядков. Дюжаррик упомянул разговор спецпредставителя генсека ООН по Средней Азии с заместителем главы МИД Казахстана, в ходе которого представитель Организации призвал власти воздержаться от насилия.

Также представитель генсека добавил, что ОДКБ сообщила ООН о намерении направить силы в Казахстан для стабилизации обстановки в стране.

Все сотрудники ООН в Казахстане находятся в безопасности, заключил Дюжаррик.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.

В Минобороны РФ сообщали, что в числе миротворцев отправлены подразделения 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ.



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