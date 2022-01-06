На юге Казахстана началась контртеррористическая операция

В Кызылординской области Казахстана силовые структуры приступили к антитеррористической операции, сообщила глава региона Гульшара Абдыкаликова.

В регионе введен красный уровень террористической опасности, в ходе беспорядков пострадали 168 человек 77 из них доставлены в больницу, сообщила Абдыкаликова в эфире «Хабар 24», передает «Sputnik Казахстан».

В регионе разгромили здания филиала партии Nur Otan, здание областного суда.

Сейчас в регионе проводится антитеррористическая операция.

Напомним, в Алма-Ате обстановка остается одной из самых сложных в стране, там захвачены и разгромлены несколько помещений государственных органов, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины.

В Алма-Ате открыли огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков. Позже стало известно, что площадь Республики, где проходили бои, зачищена от радикалов. МВД Казахстана объявило ультиматум протестующим.