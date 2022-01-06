Такая личная жизнь – Личное мнение

Чуть сутулый и сильно неграмотный Ксюндель — в возмущении: «На хрена вы лезете ко мне в кровать постоянно? Вам своей мало?!», спрашивает она.



Фото: Соцсети

Вместо того, чтобы вплотную заняться осанкой и подтянуть грамотность, Бородина опять выливает на подписчиков потоки гнева и оскорблений.

Однажды Путин сказал:

«Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь».

Президент совершенно прав.

Он имеет право на тайну личной жизни просто потому, что сам её охраняет. Я, например, себя веду точно так же.

За всю свою долгую карьеру в блогосфере я не сделала ни одного заявления о своей личной жизни. Не опровергаю даже явную ложь, когда она льётся из каждого утюга. Это — моё железное правило, моя личная жизнь — не то, чем я хочу прославиться. Я не имею желания её светить, монетизировать или хоть как-то использовать.

Что интересно, это не помешало мне стать самым читаемым блогером России. То есть, можно ведь и без трусов нараспашку быть интересной людям, верно? Без этих вот постановочных фоточек, на которых близкие едят кашу на завтрак, а собачки — спонсорский корм.

Имею ли я право на тайну личной жизни, если эту самую личную жизнь я ни разу не эксплуатировала с выгодой для себя, как считаете? Ведь мне предлагали приличные гонорары за интервью о том, как я живу.

И всё-таки вернёмся к Путину.

Владимир Владимирович — харизматичный мужчина и влиятельный политик. Он никогда не эксплуатирует близких в угоду своим профессиональным интересам. Не выкидывает в публичное пространство семейные фоточки под ёлочкой, не знакомит вас с детьми, не торгует лицом жены, чтобы стать вам ближе и понятнее, сыграть на ваших чувствах и эмоциях перед выборами.

То есть, просит ценить его по его делам, а не по милой мордочке своего питомца. Это — честно. Это — достойно. Такое заслуживает уважения.

Имеет ли при таком раскладе Владимир Владимирович право на тайну личной жизни? Да, конечно! Имею ли я такое же право? Полное и абсолютное!

А вот чему возмущается «душа нараспашку» Ксюндель — я совершенно не понимаю.

На протяжении десятилетий она упорно с энтузиазмом демонстрирует свою личную жизнь всем: от зрителей «Дома 2» до подписчиков в Инстаграме.

Ты даже не хочешь знать ничего, но Ксюндель всё равно сумеет сделать так, чтобы ты, хоть краем уха, узнала, как успешен её очередной бизнесмен!

Показывала сожителей, мужей, постоянно показывает детей. Единственный контент, который генерирует Бородина — её личная жизнь: с кем дружит, с кем спит, с кем срётся, что жрёт.

Впрочем, ничем другим она интересна и быть не может.

Ксюндель, ты чего на подписчиков-то накинулась? Ты себя, случаем, с Путиным или со мной не перепутала?

Сутулая возрастная баба с трухлявого бревна, известная своей личной жизнью и больше ничем, кидается на свою же аудиторию и требует не смотреть, что сама же показывает.

Где логика?!

Если люди перестанут обсуждать твою личную жизнь, твой очередной кот останется без корма. В переводе на понятный: вам жрать нечего будет.

Вон Рудковская в своё время тому же возмущалась. Не лезьте ко мне, не лезьте в личную жизнь — ну, ОК. Я, чтобы поставить её на место, перестала о ней писать.

И где она теперь? Правильно: в информационной могилке — никому не нужна.

Ксюндель, приди в себя, остынь. Ты реально хочешь, чтобы люди перестали ржать над твоей личной жизнью? А что ты есть тогда будешь, ты подумала?

Или я ошибаюсь, а Ксюндель интересен ещё хоть чем-то, кроме своей личной жизни?

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