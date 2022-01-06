 

МВД Казахстана сообщило, что количество погибших во время протестов силовиков возросло

06.01.2022, 22:26, Новости дня
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“В ходе протестов также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии”, – отметили в посте.

“Радио Азаттык” сообщило, что с начала протестов в стране более 1 тыс. человек получили ранения, около 400 госпитализированы. В реанимациях находятся 62 человека.

По данным полиции Алматы, во время подавления протестов были застрелены десятки человек. Погибшие также есть в Шымкенте и Кызылорде.

МВД Казахстана 5 января заявляло о восьми погибших правоохранителях. СМИ писали о 13 погибших полицейских, двое из которых – “с отсеченными головами”.

Точных данных о погибших и пострадавших людях, вышедших на протесты, власти страны не дают. 6 января полиция Казахстана сообщила о том, что были убиты “десятки” участников протестов, которые, по информации правоохранителей, пытались захватывать государственные здания в Алматы. По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет. 

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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