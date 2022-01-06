 

Козак заявил о приверженности Берлина и Парижа минским договоренностям

06.01.2022, 22:24, Новости дня
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Новое руководство Германии и французские власти привержены реализации минских соглашений, сообщил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак после переговоров в Москве.

«Все они – и новое правительство Германии, руководство Франции подтвердили свою приверженность минским соглашениям – безальтернативной основе для урегулирования на юго-востоке Украины», – цитирует Козака РИА «Новости».

Он добавил, что в ходе встречи с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном обсудил несколько практических шагов по реализации минских соглашений.

«Договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт», – заключил Козак.

Напомним, Плетнер и Бонн провели встречу с Козаком, в ходе нее они обсудили ситуацию вокруг Украины.



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