Козак заявил о приверженности Берлина и Парижа минским договоренностям

Новое руководство Германии и французские власти привержены реализации минских соглашений, сообщил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак после переговоров в Москве.

«Все они – и новое правительство Германии, руководство Франции подтвердили свою приверженность минским соглашениям – безальтернативной основе для урегулирования на юго-востоке Украины», – цитирует Козака РИА «Новости».

Он добавил, что в ходе встречи с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном обсудил несколько практических шагов по реализации минских соглашений.

«Договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт», – заключил Козак.

Напомним, Плетнер и Бонн провели встречу с Козаком, в ходе нее они обсудили ситуацию вокруг Украины.