Захарова сравнила позицию ЕС по Казахстану со сломанными часами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала позицию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о помощи ОДКБ Казахстану, сравнив мнение дипломата со сломанными часами.

«Как говорится, дважды в день и сломанные часы показывают правильное время. Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма и надо об этом помнить», – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Борреля о том, что помощь ОДКБ Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать».

Ранее Боррель заявил, что помощь ОДКБ Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать». Он также выразил мнение, что РФ следует уважать суверенитет и независимость Казахстана.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев. В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.