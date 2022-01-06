 

Британия призвала власти Казахстана к диалогу с гражданским обществом

06.01.2022, 22:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство Британии обеспокоено погромами и насилием в Казахстане и призывает к урегулированию сложившейся ситуации посредством диалога между властями республики и гражданским обществом, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

«Протесты должны быть мирными, а реакция правоохранительных органов пропорциональной и соответствующей международным обязательствам Казахстана. Соединенное Королевство и Казахстан связывают тесные отношения, и уважение суверенитета Казахстана имеет важное значение. Соединенное Королевство призывает к достижению мирного решения посредством взаимодействия властей с гражданским обществом», – приводит текст заявления МИД Соединенного Королевства ТАСС.

Лондон выразил обеспокоенность в связи со сложившейся в республике ситуацией, осудил «акты насилия, уничтожение имущества и зданий» и призвал к спокойствию. «Мы также призываем к восстановлению интернет-связи и к тому, чтобы казахстанские власти уважали свои обязательства соблюдать свободу слова и выражения мнений», – говорится в заявлении.

При этом глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в ходе выступления в Палате общин отклонила предложение сопартийца «решительно осудить вмешательство» Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в события в республике. Она подчеркнула, что «Казахстан имеет суверенное право выбирать себе союзников», при этом призвав «любые силы», направленные в республику, «действовать пропорционально, применяя силу для защиты легитимных интересов безопасности на территории Казахстана».

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев. В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / В Минздраве Украины не планируют разрешать бустерную дозу вакцины от AstraZeneca, несмотря на то, что остатки препарата придется утилизировать

01.02 / В РФ предупредили о резком подорожании одежды и техники

20.09 / Минсельхоз исключил возможность дефицита гречки

19.08 / Спорткар Maserati впервые обнаружили на тестах

30.07 / Эксперт назвал возможные сроки запрета на экспорт бензина

08.10 / В офисе Зеленского заявили о способности Украины завоевать Крым

06.07 / В Петербурге со стрельбой задержали банду карманных воров

13.11 / Азербайджан ввел комендантский час на занятых территориях Нагорного Карабаха

05.08 / “Барселона” объявила, что Месси уйдет из клуба

17.08 / Старший сын Павлика презентовал трек на русском языке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика