Британия призвала власти Казахстана к диалогу с гражданским обществом

Правительство Британии обеспокоено погромами и насилием в Казахстане и призывает к урегулированию сложившейся ситуации посредством диалога между властями республики и гражданским обществом, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

«Протесты должны быть мирными, а реакция правоохранительных органов пропорциональной и соответствующей международным обязательствам Казахстана. Соединенное Королевство и Казахстан связывают тесные отношения, и уважение суверенитета Казахстана имеет важное значение. Соединенное Королевство призывает к достижению мирного решения посредством взаимодействия властей с гражданским обществом», – приводит текст заявления МИД Соединенного Королевства ТАСС.

Лондон выразил обеспокоенность в связи со сложившейся в республике ситуацией, осудил «акты насилия, уничтожение имущества и зданий» и призвал к спокойствию. «Мы также призываем к восстановлению интернет-связи и к тому, чтобы казахстанские власти уважали свои обязательства соблюдать свободу слова и выражения мнений», – говорится в заявлении.

При этом глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в ходе выступления в Палате общин отклонила предложение сопартийца «решительно осудить вмешательство» Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в события в республике. Она подчеркнула, что «Казахстан имеет суверенное право выбирать себе союзников», при этом призвав «любые силы», направленные в республику, «действовать пропорционально, применяя силу для защиты легитимных интересов безопасности на территории Казахстана».

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев. В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.