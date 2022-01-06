Мнение: УМРИ, Джокович!



Новак Джокович – современный гладиатор

А тем временем совершенно охеревшие австралийцы не пускают на Australian Open Новака Джоковича. Все б ничего, но Джокович – первая ракетка мира, то есть они автоматически снижают статус своего собственного турнира, да и устраивают международный скандал.

А все дело в том, что Джокович отказывается прививаться. Совсем. На него давят со всех сторон, но он все равно не прививается. И его стойкость понять можно – он банально боится умереть прямо на корте: уже ведь, собственно, давно “секрет Полишинеля”, что новейшие “прививки” особенно опасны как раз для спортсменов, молодых и здоровых: чем больше должен напрягаться организм, выходя на самый пик своих возможностей (а это обычное дело в так называемом “спорте высших достижений”) – тем выше вероятность проявления или тромбоза, или миокардита. Самое знаменитое проявление этого “прививочного синдрома” – конечно, клиническая смерть в прямом эфире на Чемпионате Европы по футболу, когда примерно миллиард болельщиков со всех континентов наблюдал трансляцию того, как врачи пытались вытащить с того света датского футболиста Эриксена.

В том деле самое занятное и потрясающее как раз то, что, НЕСМОТРЯ на максимальную из всех возможных огласку, НИЧЕГО не изменилось, более того, саму причину внезапной смерти сумели ловко замолчать – то есть до сих пор нет никакого официального заключения, а с чего бы вдруг один из самых элитных футболистов мира “просто упал” и его чудом спасли. ТИШИНА.

Понятно, что если бы так же упал прямо на корте Джокович (скажем, во время финального матча, который тоже смотрит несколько сот миллионов) – был бы второй мировой скандал, и, МОЖЕТ БЫТЬ, в случае его смерти что-то бы сдвинулось в восприятии опасности прививок… А может, и нет – замолчали бы точно так же. Заключение было бы в том же духе – ну а что, мол? Вот такой вот он, спорт высших достижений, не повезло, стало быть, сербу! Перетренировался, наверно, бедняга… Ну и закопали бы по-быстрому.

Наверно, Джоковичу такая перспектива не улыбается – вот он и упорствует.

Однако мессидж всем спортсменам мира от Нового Мирового Порядка послан более чем внятный. Если совсем вкратце, он буквально в двух словах – “Нам плевать!” То есть – политики и их “спонсоры”, безусловно, в курсе, что спортсмены в плане “вакцинации” (если то, что колют, можно назвать “вакцинами”) – группа риска, и “привитые” спортсмены буквально рискуют жизнью и здоровьем, причем чем больше они напрягаются – тем больше рискуют. Но – кукловодам плевать. Вы, типа, гребете деньги лопатой, МЫ ВАМ даем возможность заработать немеряные гонорары и призовые – значит, отрабатывайте. Помрете – что ж, бывает. Но у нас тут задача – обколоть быдло, а если вы думаете, что вы по сравнению с нами – небыдло, то вы глубоко заблуждаетесь.

Перед Джоковичем сейчас – дилемма. Конечно, напрашивается решение – плюнуть в харю сбрендившим австралийцам и улететь с турнира; но велика вероятность, что вакцинобесная мафия воспримет это как “успех”, и подобные истории “травли непривитого” продолжатся дальше – то есть Джоковичу попросту выпишут “запрет на профессию”.

Возможно, знаменитого чемпиона подводит еще и то, что он “всего лишь” серб; будь он, к примеру, американец, его, возможно, не решились бы так унижать.

Впрочем, с нынешними Штатами ни в чем нет уверенности. Может, было бы еще хуже. И вытерли бы от него ноги точно так же, как Европа вытерла ноги об датчанина Эриксена.