Епифаний о переходе на празднование Рождества 25 декабря: Проанализируем через 10 лет

“Накануне 25 декабря – празднования Рождества Христова – встает вопрос календарной реформы. И в этом году я снова видел, что поднялась эта волна. Согласно статистике, социологии, мы видим, что 70% людей не готовы это принять. Хотя это же одна и та же дата. Мы празднуем по традиционному календарю, он сместился на 7 января. Да, эта календарная реформа должна состояться в будущем и она состоится, но тогда, когда большинство будет за это. Потому что если мы сейчас ее воплотим в жизнь, то будет разделение”, – сказал он.

Предстоятель ПЦУ отметил, что это можно увидеть на примере Греческой православной церкви.

“Там уже практически век как произошла календарная реформа, но до сих пор есть разделение. Есть старостильники, которые тоже имеют достаточно высокий процент сторонников в Греции. Поэтому, глядя на их пример, мы должны выработать свой правильный подход, воплотить эту реформу в жизнь. Увидим через 10 лет, проанализируем. Ведь сейчас тех, кто празднует Рождество именно по григорианскому календарю, 3% или 5%. Так что нужно время. Но здесь есть другой вопрос – относительно единства всех православных в Украине. Мы сможем воплотить календарную реформу тогда, когда большинство будет в единой автокефальной Православной Церкви. Потому что сейчас есть те, которые еще находятся в составе Русской православной церкви”, – заявил митрополит.

Контекст:

С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессия в разные даты, “ГОРДОН” писал в январе 2020 года.

В 2019-м и 2020 году митрополит Епифаний высказывал подобную позицию о возможности переноса Рождества. Он говорил, что опирается в этом вопросе на результаты социологических исследований и считает, что переход – “это вопрос времени”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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