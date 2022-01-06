МИД на фоне событий в Казахстане открыл горячую линию для россиян

Российское министерство иностранных дел открыло специальную горячую линию для российских граждан на фоне ситуации в Казахстане.

«В МИД РФ открыта горячая линия: электронная почта для связи – [email protected]; телефон Call-центра – +7(495) 695 45 45», – цитирует сообщение департамента ситуационно-кризисного центра МИД РИА «Новости».

В Алма-Ате открыли огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков. Позже стало известно, что площадь Республики, где проходили бои, зачищена от радикалов. МВД Казахстана объявило ультиматум протестующим.

В Кызылординской области силовые структуры приступили к антитеррористической операции. В ходе беспорядков в регионе пострадало 168 человек.