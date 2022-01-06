 

Нур-Султан обставили шестью блокпостами

06.01.2022, 21:40, Новости дня
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По периметру казахстанской столицы выставили несколько блокпостов, ситуация в городе находится под полным контролем, сообщил глава департамента полиции Ержан Саденов.

«Ситуация в городе находится под полным контролем. Сегодня по периметру города выставлены шесть блокпостов: по направлениям городов Караганды, Косшы, Кокшетау, Павлодара, поселков Коргалжын и Астраханка», – цитирует Саденова РИА «Новости».

Напомним, ситуация в Казахстане остается напряженной. В Алма-Ате в четверг военные открыли огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков. Позже стало известно, что площадь Республики, где проходили бои, зачищена от радикалов. МВД Казахстана объявило ультиматум протестующим.

Между тем в Кызылординской области силовые структуры приступили к антитеррористической операции. В ходе беспорядков в регионе пострадало 168 человек.



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