Высокие каблуки и удобные штаны: как девушкам немодельной внешности выглядеть стильно, и каких нарядов следует избегать

Мы живем в такое время, что девушкам больше не нужно стыдливо прятать неидеальное тело. Эпоха бодипозитива подарила нам уверенных в себе моделей размера плюс-сайз.

Их пример был воспринят обычными модницами, как призыв к действию. Женщины немодельной внешности отказываются от ношения бесформенных балахонов и все чаще заглядывают в модные бутики. Они носят джинсы и обтягивающие топы, и при этом на их лице нет и тени сомнения в собственной привлекательности.

Принятие себя – это ключ к успеху

Ни один модный костюм не сделает из вас королеву до тех пор, пока вы не примете свое тело без условий. Подчините моду себе, сделайте ее своей союзницей. Выбирайте вещи, в которых вам комфортно, а не те, что рекомендует стыдливая подруга.

Если вы не испытываете проблем со здоровьем и не хотите ничего менять в своем теле, совсем не обязательно садиться на жесткую диету или покупать абонемент в тренажерный зал.

Ваш стиль – это ваше заявление миру. Пусть окружающие принимают это, а не ждут от вас перемен. Но если по каким-то причинам вы не можете чувствовать себя комфортно в своем теле, на помощь придут модные приемы, позволяющие скрыть видимые “недостатки”.

Утягивающее белье

Знаменитости размера плюс-сайз успешно пользуются этим приемом. Под платья для красной ковровой дорожки они надевают специальное утягивающее белье, которое визуально вытягивает фигуру и придает телу более лестную форму.

Корректирующее нижнее белье и колготки можно купить в специализированных магазинах или в аптеке. Причем современные технологии шагнули так далеко вперед, что вы не будете чувствовать никакого дискомфорта даже при многочасовом ношении этих изделий.

Обувь на высоком каблуке

Считается, что туфли на высоком каблуке визуально убирают до 5 килограммов лишнего веса. Почему бы не воспользоваться этим приемом? Тем более что сейчас в моде сапоги и ботильоны на удобном и устойчивом каблуке. Ну а летом вместо лодочек можно облачить ноги в более удобные туфли мюли.

Не любите элегантные образы и предпочитаете удобные джинсы? Ботильоны на устойчивом каблуке подойдут к любому повседневному комплекту, если вы будете использовать хотя бы один формальный элемент. Например, рубашку или клетчатый блейзер.

А вот с обувью на шпильках нужно быть осторожнее. Лодочки сильно деформируют стопу и создают чрезмерную нагрузку на суставы. Оставьте такие туфли для 40-минутного торжественного мероприятия, не более того.

Платья и блузы с вырезом

V-образный или U-образный вырез в зоне декольте прекрасно исправляет недочеты фигуры. Эта деталь платьев и блузок визуально делает талию уже, а плечи шире. В сочетании с юбкой А-силуэта и поясом ваш силуэт может претендовать на статус идеального. Ну а если вы хотите скрыть неидеальные руки, к вашим услугам длинный рукав умеренного объема.

Платья и юбки ниже колена

Платья и юбки А-силуэта будут работать в том случае, если вы выберите оптимальную длину. Вечерний вариант – до щиколотки, повседневный – на ладонь ниже колена или до середины голени. Эти условия позволят вам избежать непропорционального дробления фигуры, сделав силуэт более элегантным.

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Удобные брюки

Большой ошибкой модниц с пышной фигурой является желание втиснуться в брюки или джинсы меньшего размера. На самом деле тесноватые изделия играют с вашей фигурой злую шутку. Они выпячивают то, что вы хотите скрыть. Вместо этого подберите для себя удобные брюки по размеру.

Предпочтительна высокая посадка на талии, а также элегантное расклешение от бедра или от колена. Фасон “клеш” позволяет сбалансировать силуэт и отвлечь внимание от проблемных бедер. А вот от укороченных расклешенных изделий придется отказаться. Кюлоты способны раздробить фигуру на непропорциональные сегменты.

Если вы хотите выглядеть еще стройнее, избегайте ношения светлых брюк, отдав предпочтение проверенным черным и светло-синим моделям. Кстати, в тандеме с каблуками клеш работает еще эффективнее.

Чего следует избегать?

Многие дамы размера плюс-сайз считают леггинсы своими союзниками. Эти обтягивающие штанишки не топорщатся и не создают ненужного объема. Однако они слишком обтягивают бедра и оставляют незакрытой зону паха.

Если вы хотите продолжать носить леггинсы, тогда позаботьтесь о правильном верхе: удлиненном блейзере или рубашке оверсайз. При наличии обтягивающего низа топ должен доходить до середины бедра.

Осторожно нужно подходить к выбору трикотажных изделий. Например, обтягивающее платье не способно вытянуть фигуру, но способно продемонстрировать все неровности тела. Вместо облегающего силуэта выбирайте прямой крой или носите платья свободного кроя с поясом.