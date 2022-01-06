 

Мнение: Против ввода войск!

06.01.2022, 21:02, Разное
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Да, и я ПРОТИВ ввода войск в Казахстан. Это и преступление, и ошибка одновременно.

Источник: Размышления вольного социолога



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