Мнение: Против ввода войск!
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Да, и я ПРОТИВ ввода войск в Казахстан. Это и преступление, и ошибка одновременно.
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Да, и я ПРОТИВ ввода войск в Казахстан. Это и преступление, и ошибка одновременно.
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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