Родственница рэпера Face заявила, что артиста вынудили покинуть РФ. Ранее он говорил о давлении
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В публикации Недорезовой-Дреминой, которая приходится музыканту родной теткой, говорилось, что рэпера “вынудили покинуть страну”. Скриншот этой публикации российские СМИ не обнародовали. Страна, в которую переехал музыкант, не называется.
Информацию о вынужденном отъезде Ивана Дремина из РФ также в Facebook подтвердил и бывший глава общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов, пишет башкирский портал UFA1.RU. Сейчас этого заявления на странице Мурзагулова нет.
В статье отмечается, что Недорезова-Дремина отказалась комментировать происходящее в телефонном разговоре с редакцией портала.
Ни сам рэпер, ни его представители информацию о том, что он больше не живет в РФ, пока что не комментировали.
В сентябре музыкант в в Instagram сообщил, что вынужден отменить свои концерты в Новосибирске и Красноярске из-за того, что организаторы этих выступление начали получать от местных властей угрозы.
По его словам, собственникам концертных площадок в Новосибирске позвонили из министерства культуры региона, в Красноярске – из администрации города, а в Омске – из силовых структур.
“Звонки сводятся к угрозам создания проблем и проверок вплоть до закрытия. Похоже, концертную индустрию, которую полтора года уничтожали как могли различными бессмысленными ограничениями, решили добить с помощью шантажа и репрессий. Возможно, это всего лишь невероятное совпадение, но ровно с такой же невозможностью проводить концерты столкнулись в этом году и некоторые другие артисты. Объединяет нас всех одно – выражение своей гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей”, – подытожил он.
Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева в комментарии российскому агентству ТАСС заявила, что представители министерства не связывались с организаторами концерта в Новосибирске. Она предположила, что концерт мог быть отменен из-за продления “атиковидных мер”.
Сейчас этих публикаций в микроблоге рэпера нет.
Контекст:
Face (Иван Дремин) родился в 1997 году в Уфе. Окончил местный лицей №5, высшее образование не получил. По словам Дремина, он был трудным подростком, входил в местные подростковые банды, состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции.
Первую песню Face записал в 2015 году, а в 2016 году вышел трек “Гоша Рубчинский”, который принес ему известность.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет