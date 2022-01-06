Эксперты предрекают исчезновение паролей до конца десятилетия

Пароли как метод идентификации, скорее всего, исчезнут из ИТ-среды уже до конца текущего десятилетия. Эксперты считают их простым и надежным способом защиты любых аккаунтов. Но есть проблема.

Многие пользователи не меняют пароли годами, используют одну и ту же комбинацию «на все случаи жизни», задают самые простые комбинации и т.д. Словом, самое банальное неумение работать с паролями их же и дискредитировало.

С другой стороны, активно развиваются различные биометрические средства, заменяющие пароли. Они удобны для всех, в том числе и для самых обыкновенных пользователей. Ведь отпечаток пальца или изображение своего лица не забудешь и не «одолжишь» другу. Вряд ли его похитят хакеры только потому, что пароль записали чуть ли не на заборе.