Пальто, комбинезон и кожаная куртка с поясом: уютные и стильные образы для женщин в холодное время года

Зимой стильность наших образов отходит на второй план, уступая место практичности. Тем не менее холодные дни – это не повод отказываться от модной одежды. Посмотрим, какие актуальные тенденции создают превосходный аутфит без потери комфорта и удобства.

Комбинезон

Занятым женщинам понравится идея ношения комбинезонов, мода на которые удерживается второй сезон кряду. Речь идет о стильном элементе гардероба, который значительно сокращает время на сборы. Вам не нужно искать идеальное сочетание верха и низа. Просто наденьте с комбинезоном верхнюю одежду и ботинки.

Трикотажные изделия с вырезами

Мы привыкли к тому, что зимой неотъемлемой частью наших образов являются водолазки и свитеры. Чтобы сделать образ более элегантным и женственным, приобретите трикотажное изделие с соблазнительным фигурным вырезом.

Черно-белая комбинация

В дни, когда погода смягчается, можно отказаться от ношения удобных брюк или джинсов. Возьмите классическое пальто и наденьте под него белый свитер с черной кожаной мини-юбкой. Сбалансируйте образ сапожками или ботильонами.

Стеганое пальто

Современно и свежо смотрятся стеганые пальто без воротника и декоративных деталей. Выбирайте нейтральные светлые оттенки, прямой крой и длину до колена. Такое стильное изделие можно носить с высокими сапогами, трикотажем, мини-юбками и даже шортами.

Флисовая рубашка оверсайз

Многослойные образы тоже могут быть стильными. Просто введите промежуточный слой в комплект из свитера, брюк и укороченного пуховика. Пусть это будет клетчатая флисовая рубашка оверсайз.

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Длинная трикотажная юбка (платье)

Также разнообразить зимние образы без потери комфорта можно с помощью длинных трикотажных юбок или платьев. Не забудьте дополнить женственный образ акцентными украшениями.

Пуховик кремового оттенка

Для прогулки по заснеженным улицам идеально подойдет пуховик кремового оттенка. Он поможет выделиться из толпы, в которой большинство предпочитает темную одежду.

Кожаная куртка с поясом

Для тех, кто живет в южных регионах, предлагаем рассмотреть вариант ношения кожаной куртки с поясом. Эту элегантную вещицу можно сочетать с джинсами-трубами, ботильонами и контрастным свитером.

Флисовые брюки

Спортивные флисовые брюки зимой согреют от холода и внесут разнообразие в ваш повседневный образ. Сочетайте этот элемент гардероба со свитером оверсайз, укороченным пуховиком, кроссовками или ботинками на грубой подошве.