Мнение: Немецкие пожарные на КАМАЗе, мультикультурная Норвегия и европейцы в Египте

1. В Германии оценили российские пожарные камазы, проголосовали за них рублём. Наши камазы великолепны в плане соотношения цены и качества. Немецким пожарным нравится и то, и то: управление простое, качество отменное, цена на 8 млн рублей ниже, чем у немецких аналогов:

https://www.youtube.com/watch?v=BzocC0taFfE

2. Помните, коллеги, как перед Новым годом Норвежская национальная почта выпустила в эфир рекламу с радужным Санта-Клаусом? Похоже, это только вершина айсберга современной скандинавской пропаганды. Читатель из Норвегии пишет:

…Живу уже 22 года в Норвегии. В последнее время жесть какая-то, особенно этот год. Я практически не вижу рекламу, где не было бы пропаганды межрасовых отношений. При этом, в отличие от остальной Европы, для рекламы выбирают не просто тёмных, а по-настоящему чёрных девушек, классических негритянок. Вот реклама железнодорожников:

https://tv.kampanje.com/bagasjen-flyr-i-ny-reklamefilm-for

А вот шведская уже реклама не только с выходцами из Африки, но и с пакистанцами. Казалось бы, зачем нужно показывать их именно на Рождество — они ведь даже не едят традиционную рождественскую еду, свинину:

https://tv.kampanje.com/sma-og-store-utslipp-i-brings

3. Пенсионер пишет, что русские выгодно отличаются от европейцев за рубежом:

https://zen.yandex.ru/media/zapade/jivia-za-granicei-prekrasno-viju-naskolko-rossiiane-stali-vygodnee-otlichatsia-ot-evropeicev-61c58142bb3a4b5ae1ef6cc4?&

Я уже несколько раз упоминал о том, что став пенсионером, зиму провожу в Египте. Сразу предвосхищая вопли завистников, уточню, что жить здесь существенно дешевле, нежели в моём родном Петербурге, поэтому если есть желание поговорить про доходы, то это сразу мимо. Даже с учётом перелёта, который стоит 6-10 тысяч в одну сторону.

Русских здесь огромное количество. Несмотря на все уверения о повальной нищете наших пенсионеров, встречаю соотечественников повсеместно. Очередь во фруктовой лавке – наши стоят, в супермаркете – опять наши. До смешного – вчера пошёл подстричься – парикмахер занят русской леди, в очереди её муж.

Живут люди по-разному. У кого-то куплена своя квартира, стоимость которой начинается от 8000$, кто-то снимает за 100-200$ в месяц. При цене, к примеру, на помидоры в 15 рублей, мандарины в 35 рублей и клубнику по 70 рублей, на продукты при умелом подходе выходит 100-150$ в месяц. И это при круглогодичном наличии солнца и моря. Пенсии 15 тысяч + сдачи квартиры за 25 тысяч хватает чтобы жить здесь королём. Ещё и откладывают.

Но разговор не об этом.

Естественно, присутствуют и европейцы. Почти напротив моего дома – чешская кайт-станция. Вот так вот нарочито. Именно с привязкой к национальности. При этом рядом ещё две, совершенно интернациональных, где могут поинтересоваться, откуда ты, только лишь из праздного любопытства.

Снимают чехи квартиры в соседнем доме, где подешевле. И ещё сразу для понимания – алкоголь здесь на каждом углу не продаётся, специализированных магазинов – на пальцах пересчитать, а в дьюти-фри можно затариться лишь в течение 48 часов после прилёта. И это не мешает европейским “спортсменам” набухиваться вусмерть каждый вечер. С выяснением отношений, громкой музыкой и воплями в стиле “Тагил!” С утра похмеляются в баре на кайт-станции и некоторые даже встают на доску. Но не все.

Поскольку это всё находится в непосредственной близости от нашего пляжа, лицезреть приходится практически ежедневно. Немытые неделями патлы, небритые рожи. При этом русские кайтеры приятно отличаются не только внешним видом, но и культурой поведения. Разговорились с такой компанией – они вообще не пьют, у всех серьёзная работа. Когда “не дует” – ходят по пляжу, собирают мусор и водоросли, ездят на экскурсии.

Следующий сюжет – смотровая башня в Эль Гуне. Место культовое, куда в обязательном порядке привозят туристов. Мы же периодически приезжаем погулять по гольф-полям и насладиться превосходными видами. Так было и на прошлой неделе. Сидим на скамеечке, любуемся морем. И тут заваливается толпа немецких туристов. Как положено, с виду такие все благопристойные. Но с пивом. В принципе, да и чёрт бы с ними, не наше дело. Так они всей толпой начинают курить. На небольшой площадке в условиях ограниченного пространства. При этом ветер прямо на нас.

Я не сдержался, задал вопрос – “а у вас в Германии везде можно курить в общественных местах?”. Видно, что человек смутился, но ответил – “здесь нигде не написано, что запрещено”. Ну, а то, что дым от его сигарет приносит вред окружающим – вообще наплевать. Правда, отошёл подальше и начал переговариваться “со своими”, оборачиваясь в нашу сторону. Моего знания немецкого вполне хватило, чтобы понять, что дескать, вот русское быдло, делают замечание культурным людям. Ага.

Ну и третий сюжет про англичан. Их достаточно много. Если в пабе “Майами”(единственном на район) кто-то спит в углу пьяный на диване – 100% это именно один из них. Вообще, раньше 16-00 они, как правило, редко вылезают из квартир. Их время начинается с наступлением темноты. И вот потянулась вереница из мистеров и леди с опухшими лицами и красными глазами к стойке… А потом бесконечное веселье до полуночи. С плясками, воплями “эй, диджей, поставь мой компакт-диск”, блевотиной по углам…